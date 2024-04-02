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В посольстве России «перманентно» усилили безопасность

Посольство России в Сирии усилило безопасность до удара по консульству Ирана

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Firas Makdesi/Reuters

Меры безопасности в российском посольстве в Дамаске были усилены на постоянной основе в связи с высоким уровнем проведения терактов, еще до ракетного удара Израиля по консульству Ирана, расположенному в столице Сирии. Об этом сообщили ТАСС в местном дипломатическом представительстве России.

«Меры безопасности в посольстве усилены перманентно, это сделано с учетом военно-политической обстановки в Сирии», — отметил представитель посольства.

Спикер добавил, что на территории Сирии сохраняется по-прежнему высокий уровень террористической угрозы. Он также уточнил, что недавний удар Израиля по зданию консульства Ирана никак не отразился на работе представительства России.

«Оно (посольство России. — «Газета.Ru») функционирует в штатном режиме. При этом никто из наших сотрудников не пострадал», — заключил дипломат.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. Атаку провели на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

В результате здание консульства было разрушено. Тегеран пообещал ответить Тель-Авиву на подобный враждебный шаг.

Ранее сестру лидера ХАМАС арестовали в Израиле.

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