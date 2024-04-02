Медведев отреагировал на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза, было бы любопытно посмотреть, что произойдет, если Иран гипотетически нанесет удар по посольству США в Израиле.

«А то что, Израилю, получается можно, а Ирану нет?» — задался вопросом он.

Как отметил Медведев, как бы Соединенные Штаты и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но они являются официальными лицами. Он добавил, что ждет ответа от Тегерана.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военный объект иранских сил «Кудс», замаскированный под диппредставительство.

Позднее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

Ранее политолог назвал жестом отчаяния удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.