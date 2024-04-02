МИД Киргизии проверяет информацию о задержании гражданина республики по делу о теракте

Министерство иностранных дел Киргизии проверяет информацию о задержании в России гражданина республики в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой не пресс-службу внешнеполитического ведомства сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что «в некоторых СМИ РФ распространяется информация о задержании в Москве киргизского гражданина». Причиной задержания называют «разговор о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вследствие этого МИД Киргизии направил по дипломатическим каналам запрос в правоохранительные органы России для получения информации о ходе предварительного следствия по уголовному делу.

1 апреля сообщалось, что почти 70 граждан Киргизии не впустили в Россию после теракта в «Крокусе».

28 марта минтруд Киргизии предупредил о попытках вербовки граждан для терактов в России.

Ранее глава спецслужб Киргизии призвал не обвинять в теракте в «Крокусе» целую нацию.