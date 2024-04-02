Путин дал оценку исторической ситуации, в которой оказалась Россия

Россия в данный момент проходит сложный исторический этап, когда недоброжелатели, не удовлетворенные распадом Советского Союза, стремятся развалить еще и Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию, и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам», — заявил Путин, принимая участие в заседании коллегии МВД России.

Российский лидер подчеркнул, что может говорить об этом со всей ответственностью — не только как президент, но и как бывший секретарь Совета Безопасности и бывший директор ФСБ.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россию нельзя считать слабым звеном, а те, кто так думал — ошибались.

Ранее говоря о новых регионах России, Владимир Путин назвал количество граждан, получивших там российские паспорта.