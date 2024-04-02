На Украине уволили замглавы МИД

Правительство Украины уволило первого замминистра иностранных дел Эмине Джапарову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Джапарова занимала этот пост с 2020 года. 22 февраля она была назначена представителем Украины при международных организациях в Вене.

30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с поста первого помощника президента Украины.

Также он уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Ранее на Украине ликвидировали «лучшего разведчика Зеленского».