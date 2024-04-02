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Путин заявил, что Россию напрасно считали слабым звеном

Путин: те, кто считал Россию слабым звеном, уже поняли свою ошибку

Россию нельзя считать слабым звеном, а те, кто так думал — ошибались. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, многие из тех, кто ранее считал Россию слабым звеном, уже поняли свою ошибку.

«Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся этого сделать. Это очевидная абсолютно точная вещь», — сказал Путин.

На том же совещании Путин обратился к МВД с просьбой уделить внимание незаконной миграции.

Кроме того, глава государства призвал силовиков уделить внимание пресечению наркоторговли.

Говоря о новых регионах России, Владимир Путин назвал количество граждан, получивших там российские паспорта.

Ранее Путин рассказал о работе участковых полицейских в 2023 году.

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