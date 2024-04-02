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Путин заявил, что результаты президентских выборов отражают настроения граждан

Путин: результаты выборов президента отражают настроения граждан к государству

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ высказался о прошедших выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, граждане проголосовали на этих выборах.

«Это надежда людей на нашу с вами совместную работу, ее эффективность», — сказал он.

Путин обратил внимание, что он был кандидатом, который получил рекордное количество голосов.

«Это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД, потому что роль, значение МВД по всем этим направлениям чрезвычайно высока», — добавил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «осколком общества» тех, кто не поддерживает линию Путина.

По его словам, набранные Путиным на выборах результаты являются «феноменом» после 24 лет у власти.

С 15 по 17 марта 2024 года в РФ проходили президентские выборы. Впервые за историю президентских выборов голосование проходило и в очном, и в дистанционном формате.

За пост главы государства боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Явка на выборах стала рекордной и составила 77,49%. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Харитонов, набрав 4,31%.

Третье и четвертое места соответственно получили Даванков и Слуцкий. Их результаты составили 3,85% и 3,2%.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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