«Единственный в истории»: экс-депутат Власов рассказал, как судится с Госдумой

Представитель Государственной думы в понедельник, 1 апреля, не явился на заседание Верховного суда, на котором экс-депутат Василий Власов оспаривал решение о лишении его депутатского мандата. Об этом бывший депутат от ЛДПР сообщил «Газете.Ru». Повторное заседание пройдет, когда сторона Власова ознакомится с необходимыми документами. Экс-депутат намерен доказать неправомерность своего исключения из депутатского корпуса.

«Ответчиком выступает Государственная дума Российской Федерации. Есть специальный уполномоченный человек, который представляет интересы Думы, в Верховном суде в том числе. Государственная дума не явилась на рассмотрение, считает, что этот вопрос можно рассматривать без нее. Они представили отзыв, нам его дали только в зале. Соответственно, мы должны с ним ознакомиться, поэтому заседание будет 3 апреля. Я продолжаю борьбу, потому что считаю, что я прав на 100%. Я единственный депутат в истории российского парламента, который лишен мандата не за уголовное дело. Все, начиная с Мавроди, заканчивая Белоусовым и Рашкиным — против них заводились уголовные дела. Я единственный, кого убрали из Государственной думы не потому, что у него есть уголовное дело, а по формальной причине. Самое интересное — в ответе на мой запрос они пишут: «Нам неинтересно, что вы 97% заседаний посещали. Нам неинтересны ваши грамоты президента. У нас позиция только по комиссии [по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы]. Немножко детский сад», — заявил Власов.

Он уверен, что сторона Госдумы пытается скрыть тот факт, что он посещал заседания и голосовал по вопросам, стоящим на повестке дня. По его словам, с сайта комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы исчезли данные о заседаниях и голосованиях, в которых он принимал участие.

«Я думаю, что у нас очень сильная база доказательная того, что заседания проводятся до сих пор многими комиссиями, комитетами в формате опросного листа, голосования заочного. Комиссия по регламенту, самая главная комиссия, приняла решение, что мы голосуем по почте, голосуем в WhatsApp, как в родительском чате. Второй момент, который интересен: с сайта комиссии удалены все документы за 2022-2023 годы. Они как будто защищают специально все доказательства моей невиновности. Я всегда считал, что Государственная дума Российской Федерации как законодательный орган максимально открыта, тем более к документам. Решения теперь только за 2024 год. Хотя буквально полтора месяца назад были за 2022, за 2023, можно было посмотреть, какие вопросы там обсуждались, в том числе, за которые я голосовал, принимал участие. То есть это уже показатель того, что Государственная дума не хочет нормально доказывать мою правоту», — заключил он.

Бывший депутат Госдумы Василий Власов подал иск в Верховный суд с целью восстановления своего депутатского мандата. В иске Власов утверждает, что в течение семи лет исполнял свои обязанности добросовестно и регулярно присутствовал на пленарных заседаниях нижней палаты парламента. К его иску приложены благодарности за продуктивную работу.

Власов был лишен мандата осенью 2023 года из-за отсутствия на заседаниях комиссии по регламенту, в которую он входил. Фракция ЛДПР, в которой он состоял, отказалась его поддерживать. Как он сам говорил «Газете.Ru», при «Жириновском такого не было».

Власов был избран в Госдуму в 2016 году, став самым молодым депутатом в возрасте 21 года.

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