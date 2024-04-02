В СВР рассказали, что думают на Западе про Союзное государство

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Союзное государство России и Белоруссии одним своим существованием вызывает на Западе «скрежет зубов». Об этом сообщает РИА Новости.

«Само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие», — поделился Нарышкин.

По его словам, западные спецслужбы используют любые инструменты — вмешательство во внутренние дела, внесистемную оппозицию, пропаганду, — чтобы поссорить Москву и Минск.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов России и Беларуси говорил, что Россия и Белоруссия совместными усилиями справятся с угрозам, которые бросают страны Запада.

2 апреля белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов народов двух стран отметил, что опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.