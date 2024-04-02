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В СВР заявили, что располагают новыми данными об ударе Израиля по консульству Ирана

Нарышкин: СВР имеет дополнительную информацию об ударе по консульству Ирана

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Евгений Биятов/РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) имеет дополнительные данные, которые касаются атаки Израиля на иранское консульство, находящееся в Сирии. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

«Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация [об ударе]», — сказал Нарышкин.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено. Иран призвал Вашингтон к ответу, а также обратился в ООН в связи со случившимся.

В свою очередь, Россия запросила заседание Совбеза ООН. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не спешат делать выводы по поводу удара по иранскому консульству в Сирии.

Ранее МИД Пакистана и Катара осудили удар по Дамаску и призвали Совбез ООН вмешаться.

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