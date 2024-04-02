В Кремле прокомментировали атаку на Татарстан

Атака на Татарстан показала, что украинские власти продолжают вести террористическую деятельность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил на брифинге.

«Этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны и наших спецслужб. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские власти и военные работают над тем, чтобы минимизировать, а затем и вовсе исключить опасность, исходящую от Украины.