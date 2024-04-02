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В Кремле прокомментировали атаку на Татарстан

Песков перенаправил к Минобороны вопрос о деталях атаки на Татарстан

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Атака на Татарстан показала, что украинские власти продолжают вести террористическую деятельность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил на брифинге.

«Этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны и наших спецслужб. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские власти и военные работают над тем, чтобы минимизировать, а затем и вовсе исключить опасность, исходящую от Украины.

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