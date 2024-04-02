Российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), указала на то, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) закрывает глаза на неонацизм на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты заявили, что возмущены ангажированностью УВКПЧ при освещении происходящего на Украине.

«Вместо предоставления объективной картины, управление обеляет Киев, перекладывая вину за его преступления на Россию <...> Замалчивается жесткая цензура на Украине. Нет реакции на публикацию на сайте «Миротворец» данных потенциальных жертв украинских спецслужб, включая 300 детей и даже [бывшего премьер-министра Италии] Сильвио Берлускони. Про тех, кого уже нет в живых, цинично написано, что они ликвидированы», — поделился представитель делегации РФ Ярослав Еремин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал о мерах по обеспечению безопасности граждан России от действий Украины.

Ранее Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением неонацистской идеологии.