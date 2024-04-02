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Лукашенко: мы готовимся к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но не хочет этого

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, но не хочет воевать. Его слова передает белорусское агентство «БелТА».

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» - не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно.

В Белоруссии ведется необходимая подготовка, в войска поставляются различные виды вооружений и техники, отметил он.

По его словам, если из недружественных стран «кто-то подвывает и нас критикует», то Минск делает все правильно, а если страну начнут хвалить — беда.

До этого Лукашенко заявил, что войска стран НАТО не будут воевать за Украину так, как это делают сами украинцы.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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