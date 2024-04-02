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Лавров заявил, что теракты не смогут запугать и сломить дух россиян и белорусов

Лавров: испытания РФ и Белоруссии укрепляют решимость покончить с неонацизмом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Никакие варварские террористические атаки не могут запугать и сломить дух народов Белоруссии и России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении Лаврова главе МИД Белоруссии Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов двух стран, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что общие тяжелые испытания еще больше сплачивают белорусов и россиян, укрепляют решимость покончить со злом, «источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма».

Министр добавил, что сообща Россия и Белоруссия смогут справиться с серьезнейшими угрозами и вызовами, которые бросают страны Запада и Украина.

В конце поздравительной телеграммы Лавров пожелал Алейнику крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

2 апреля Россия и Белоруссия отмечают День единения народов двух стран. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании белорусско-российского сообщества президентом РФ Борисом Ельциным, что предполагало единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы двух стран. Спустя год был подписан договор о Союзе Белоруссии и РФ президентом республики Александром Лукашенко.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

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