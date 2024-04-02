Лавров: Россия и Белоруссия справятся с самыми серьезными угрозами

Россия и Белоруссия совместными усилиями справятся с угрозам, которые бросают страны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов России и Беларуси, текст поздравления опубликован на сайте МИД РФ.

«Уверен, что сообща мы сможем справиться с самыми серьезными угрозами и вызовами, которые бросает нам коллективный Запад и его украинские марионетки, обеспечить безопасность и процветание всех россиян и белорусов», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что российская сторона настроена на плотное дипломатическое сопровождение многопланового двустороннего сотрудничества и интенсивных интеграционных процессов в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

2 апреля белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов народов двух стран заявил, что опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.