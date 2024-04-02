Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Россия и Белоруссия справятся с самыми серьезными угрозами

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия вместе справятся с угрозами от Запада

close
100%
МИД Республики Беларусь

Россия и Белоруссия совместными усилиями справятся с угрозам, которые бросают страны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов России и Беларуси, текст поздравления опубликован на сайте МИД РФ.

«Уверен, что сообща мы сможем справиться с самыми серьезными угрозами и вызовами, которые бросает нам коллективный Запад и его украинские марионетки, обеспечить безопасность и процветание всех россиян и белорусов», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что российская сторона настроена на плотное дипломатическое сопровождение многопланового двустороннего сотрудничества и интенсивных интеграционных процессов в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

2 апреля белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов народов двух стран заявил, что опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами