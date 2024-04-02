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В Италии объяснили слова Туска о «предвоенной эпохе» в Европе

Глава МИД Италии Таяни: Туск не разжигает войну, он понимает российскую угрозу

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Gleb Garanich/Reuters

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа вошла «в предвоенную эпоху» тем, что Варшава чувствует «российскую угрозу с большей тревогой, чем кто-либо другой». В интервью телеканалу Rete 4 он призвал вспомнить «что сделала Россия в Польше в начале советского периода».

По его словам, «поляки смотрят на россиян с большой тревогой, и дело не в том, что нет причин для беспокойства».

«Но я думаю, что в этот момент нужно иметь стальные нервы и не бояться, укреплять НАТО и защищать Украину, потому что правда в том, что, если Украина проиграет, у наших ворот появится еще большая угроза. Но мы должны работать ради мира», — заявил Таяни.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа находится в «предвоенной» эпохе, Европу беспокоит возможность развития «любых сценариев» на фоне ухудшения в сфере безопасности. По его мнению, Европа не сталкивалась с таким развитием событий с 1945 года.

Ранее в Совфеде назвали Туска примером деградации политических элит ЕС.

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