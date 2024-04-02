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Блинкен обсудит с Макроном дальнейшую поддержку Украины

Блинкен прибыл во Францию, где обсудит с Макроном поддержку Украины

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Jacquelyn Martin/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией, а также обсудит ситуацию в войне Израиля против ХАМАС. Об этом пишет AFP со ссылкой на канцелярию Макрона.

Как следует из текста, стороны рассмотрят результаты международной конференции по Украине, которую Париж провел в конце декабря. Кроме этого, Блинкен обсудит с Макроном «обостряющийся международный кризис». Он также проведет встречу с главой МИДа Франции Стефаном Сежурне.

AFP сообщает, что в окружении французского президента также рассказали, что обе стороны хотят «интенсификации поддержки Украины».

Впервые Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат в феврале 2024 года. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

28 марта премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Макрону о несогласии с предложением об отправке сухопутных войск на Украину.

Ранее в США высказались о возможной отправке своих военных на Украину.

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