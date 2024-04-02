Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Союзное государство позволяет эффективно реагировать на угрозы

Лукашенко: опыт Белоруссии и России позволяет эффективно реагировать на угрозы

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов Белоруссии и России.

По его словам, Союзное государство Белоруссии и РФ является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.

«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», — говорится в поздравительном послании Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и углубления кооперационных связей, направленных на рост благосостояния граждан двух стран.

В январе Лукашенко и президент РФ Владимир Путин подписали план развития Союзного государства.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами