Лукашенко заявил, что Союзное государство позволяет эффективно реагировать на угрозы

Опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов Белоруссии и России.

По его словам, Союзное государство Белоруссии и РФ является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.

«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», — говорится в поздравительном послании Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и углубления кооперационных связей, направленных на рост благосостояния граждан двух стран.

В январе Лукашенко и президент РФ Владимир Путин подписали план развития Союзного государства.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.