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Советник Пушилина считает, что Зеленскому следует ожидать госпереворота

Кимаковский: Зеленский в конце весны в любой момент может ожидать госпереворота

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Игорь Кимаковский/VK

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что главе Украины Владимиру Зеленскому с окончанием весны можно ожидать госпереворота.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, их отменили из-за военного положения в стране.

»Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад», — сказал Кимаковский.

Он утверждает, что Украиной управляют «несколько партий со стороны Запада», и у каждой из них свои лидеры общественного мнения, спецслужбы и силовики.

По его словам, после мая они могут фактически свергнуть Зеленского, проведя военный переворот с помощью спецслужб.

При этом советник главы ДНР заявил, что Запад, особенно США, устраивает положение Зеленского в данной ситуации. По его мнению, армия недовольна из-за потерь, снабжения и отсутствия поставок со стороны союзников, военные считают, что эти вопросы должен решать президент Украины.

1 апреля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что с сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.

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