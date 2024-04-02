Дипломат Гаврилов заявил о полезных уроках РФ на Украине

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ извлекла полезные уроки и развеяла много мифов на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — подчеркнул он.

По словам Гаврилова, по ряду параметров даже произведенная во времена СССР техника превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы, подтверждением чему он назвал уничтожение поставленных ВСУ танков Leopard, Challenger и Abrams.

При этом дипломат отметил, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) смог нарастить производство некоторых видов продукции десятикратно, несмотря на значительное санкционное давление.

До этого Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.