Южная Корея ввела самостоятельные санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан Российской Федерации, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Южной Кореи.

«Южная Корея решила ввести санкции против двух организаций из России и двух российских граждан, которые связаны с ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — отмечает агентство.

Накануне газета Daily Mail, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщала, что санкции против Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как в российской наблюдается рост. Они отмечали, что Россия развивает «значительную устойчивость» к санкционному давлению со стороны западных стран.

До этого журналист Вольфганг Мюнхау в статье для издания El País заявлял, что немецкая экономика оказалась «на краю пропасти» из-за продолжающегося конфликта между РФ и Украиной, а также антироссийских санкций.

Ранее в Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей.