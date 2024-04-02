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Индонезия рассматривает вступление в БРИКС

«Известия»: Индонезия после выборов рассматривает вступление в БРИКС

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Joan de la Malla/Wildlife Photographer of the Year

После прошедших президентских выборов в феврале Индонезия продолжает рассматривать возможность присоединения к БРИКС. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве газете «Известия».

Джакарта внимательно следит за развитием событий внутри структуры, стремясь сохранить нейтралитет и придавая приоритет АСЕАН перед QUAD, а также избегая однозначного выстраивания отношений как с Китаем, так и с США, уточнили в диппредставительстве.

В январе Индонезия подала заявку на вступление в ОЭСР, что можно рассматривать как альтернативу БРИКС.

Вступление Индонезии в БРИКС обсуждается уже десять лет, но официальных заявлений по этому поводу не было, пишет издание. В 2023 году страна приняла участие в саммите БРИКС в ЮАР, где было принято решение о расширении состава.

Вопрос о присоединении Индонезии должен был быть окончательно решен в начале 2024 года, но этого не произошло.

Индонезия продолжает рассматривать возможность присоединения к БРИКС после президентских выборов. Посольство Индонезии в Москве заявило, что страна признает значение группы и поддерживает экономическое сотрудничество с ее членами. Вопрос формата присоединения пока остается открытым, и его разработкой занимается Россия, председательствующая в группе в 2024 году. Индонезия продолжит участие в форуме БРИКС+ до принятия окончательного решения о членстве.

Ранее министр обороны Индонезии официально победил на выборах президента страны.

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