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Байден прокомментировал свое решение словами «я этого не делал»

Байден ответил на критику Дня видимости трансгендеров

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ответил на критику установления Дня видимости трансгендеров на Пасхальное воскресенье. Как пишет ТАСС, глава государства заявил, что этого не делал.

После пасхального мероприятия в Белом доме Байден спустился к журналистам, которые попросили прокомментировать критику со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Американский лидер парировал: «Он [спикер] совершенно не информирован». Пресса уточнила, насколько Джонсон не информирован.

«Я этого не делал», — ответил им Байден.

Также по этому поводу критикует Белый дом экс-президент Дональд Трамп. Он потребовал от Байдена извиниться перед христианами.

29 марта нынешний американский президент объявил 31 марта Днем видимости трансгендеров, которых также назвал «частью ткани нации». В этом году католики и протестанты праздновали Пасху именно 31 марта согласно церковному календарю.

До этого Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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