Байден прокомментировал свое решение словами «я этого не делал»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ответил на критику установления Дня видимости трансгендеров на Пасхальное воскресенье. Как пишет ТАСС, глава государства заявил, что этого не делал.

После пасхального мероприятия в Белом доме Байден спустился к журналистам, которые попросили прокомментировать критику со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Американский лидер парировал: «Он [спикер] совершенно не информирован». Пресса уточнила, насколько Джонсон не информирован.

«Я этого не делал», — ответил им Байден.

Также по этому поводу критикует Белый дом экс-президент Дональд Трамп. Он потребовал от Байдена извиниться перед христианами.

29 марта нынешний американский президент объявил 31 марта Днем видимости трансгендеров, которых также назвал «частью ткани нации». В этом году католики и протестанты праздновали Пасху именно 31 марта согласно церковному календарю.

До этого Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.