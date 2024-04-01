МИД РФ отреагировал на удар Израиля по консульству Ирана

МИД РФ осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. <..> Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — говорится в заявлении.

На этом фоне в МИД РФ призвали международное сообщество проявить ответственность и осудить данную атаку, а Израиль — прекратить удары по территории Сирии.

До этого Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку консульства в Сирии.

По словам посла, своими действиями против дипломатов Тель-Авив нарушает международные законы. Он уверен, что удар израильской авиации по иранскому консульству стал продолжением действий Израиля против палестинцев.

Ранее ВВС Израиля ударили по кварталу Дамаска, где проживают элитные части ВС Ирана.