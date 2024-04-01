Турецкий оппозиционный политик погиб при обрушении балкона на празднике

Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза погиб при обрушения балкона во время бурных празднований победы партии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение партии.

Инцидент произошел в районе Тавас провинции Денизли.

Агентство IHA, уточняет, что балкон, на котором праздновался успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Вместе с Палазом были госпитализированы еще восемь человек, спасти чиновника не удалось.

По итогам подсчетов с 99,9% участков CHP получает руководство над 35 городами.

До этого советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум заявил, что в Турции не собираются проводить досрочные выборы президента. 1 июня 2023 года Эрдогана признали победителем президентских выборов после двух туров голосования.

Ранее политолог назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением.