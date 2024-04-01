МВД разработало законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции

В России завершена работа над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Об этом сообщает МВД РФ.

Законопроект был внесен в правительство России 29 марта. Он содержит целый рад нововведений.

Всем иностранным гражданам при въезде в Россию придется пройти процедуру дактилоскопирования.

Для всех иностранных граждан будет создаваться цифровой профиль, представляющий собой совокупность всех сведений о них.

Все миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране, будут заменены на единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Ограничение временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан будет ограничено 90 днями (в отличие от действующих норм — от 90 дней до полугода).

В России появятся реестры работодателей и иностранных работников.

Иностранным гражданам будет предлагаться соглашение о лояльности, то есть документ, в котором они соглашаются с возможными ограничениями в пребывании или высылкой в случае нарушения законов РФ.

Административный надзор за пребыванием иностранных граждан в России станет одной из форм деятельности полиции.

1 апреля стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами.

Ранее сообщалось, что Россия обсудит с Таджикистаном проблему вербовки мигрантов экстремистами.