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В канцелярии Нетаньяху рассказали о его состоянии после операции

Премьер Израиля Нетаньяху после операции по удалению грыжи чувствует себя хорошо

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Abir Sultan Pool/Reuters

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали о его состоянии после проведенной в ночь на понедельник, 1 апреля, операции по удалению грыжи. Сообщение приводит ТАСС.

Отмечается, что он чувствует себя «очень хорошо» и продолжает заниматься делами, находясь в больнице.

«По совету врачей премьер-министра выпишут завтра (2 апреля. — «Газета.Ru») днем», — говорится в сообщении.

Утром 1 апреля сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей после проведенной хирургической операции.

В ночь на 1 апреля стало известно, что политику провели успешную операцию по удалению грыжи. В больнице сообщили агентству, что рядом с Нетаньяху находятся его близкие. СМИ писали, что операция должна была пройти под общим наркозом. На время хирургической процедуры за делами премьера следил министр юстиции Израиля Ярив Левин.

Ранее Нетаньяху рассказал о ситуации с досрочными выборами в Израиле и заложниками.

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