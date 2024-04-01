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В ОДКБ прояснили свою зону ответственности Армении

В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности в Армении

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Илья Питалев/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц зоной своей ответственности в Армении. Так организация ответила на требование премьер-министра Армении Никола Пашиняна прояснить зону ответственности организации в республике, передает РБК.

В организации отметили, что формулировка вопроса о зоне ответственности нацелена на привлечение внимания к ситуации в республике, а не на получение предметного ответа.

«Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — пояснили в ОДКБ.

Речь идет о подписанном в 2010 году в Москве Соглашении о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

В организации подчеркнули, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

12 марта Пашинян рассказал, что ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. По словам премьера, Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности, в ином случае Армения покинет организацию. 26 марта Пашинян заявил, что Армения не участвует в принятии решений ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит диалог с НАТО.

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