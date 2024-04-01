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Захарова объяснила, почему США ищут русский след в ситуации с «гаванским синдромом»

Захарова: США пытаются оправдать свои провалы через поиск русского следа

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что США стараются при помощи попыток выявить причастность РФ к ситуации с «гаванским синдромом» скрыть собственные неудачи. Об этом дипломат заявила в разговоре с RTVI.

«Возможно, пытаются свои провалы перекрыть любимой темой русского следа. Возможно, сверчки занесли», — сыронизировала Захарова, напомнив, что сверчки являются причиной инцидента в Гаване по официальной версии самих же Штатов.

1 апреля журналисты телеканала CBS News в новостной передаче «60 minutes» сообщили, что у них якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совета безопасности РФ, которые якобы доказывают причастность российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту.

В Кремле эти обвинения в очередной раз назвали беспочвенными.

Ранее Захарова высмеяла попытки Пентагона воспроизвести «гаванский синдром» у хорьков.

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