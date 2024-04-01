Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша собирается отозвать жалобу на фон дер Ляйен по делу о закупке вакцин у Pfizer

Politico: Польша отзовет жалобу к фон дер Ляйен по делу о закупке вакцин Pfizer

close
100%
Reuters

Польша собирается отозвать ранее поданную жалобу в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от COVID-19 у фирмы Pfizer. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, Варшава подала жалобу в ноябре прошлого года. Урсула фон дер Ляйен обвиняется во «вмешательстве в государственные функции, уничтожении SMS-сообщений, коррупции и конфликте интересов» в преддверии крупнейшей сделки ЕС по продаже вакцин производства компании Pfizer в разгар пандемии COVID-19.

Однако после победы на выборах в декабре Дональда Туска, сформировавшего поддерживающий ЕС кабмин, «новое правительство работает над тем, чтобы вывести Польшу из этого разбирательства».

Politico уточняет, что сделка, заключенная в разгар пандемии в 2021 году, первоначально рассматривалась как триумф фон дер Ляйен. Однако количество закупленных вакцин вызывает недоумение. По оценкам издания, в итоге пришлось выбросить 215 миллионов доз вакцины на общую сумму около €4 млрд.

Ранее сообщалось, что к расследованию дела фон дер Ляйен и Pfizer приступила прокуратура Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами