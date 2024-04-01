В Молдавии заверили США в будущей помощи Украине

Президент Молдавии Майя Санду заверила спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, что Кишинев готов будет содействовать в будущем в восстановлении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Санду отметила, что молдавские власти будут способствовать транспортному сообщению с Украиной, а также готовы принять в республике иностранные компании, участвующие в восстановлении Украины.

Ранее Молдавия приступила к восстановлению некоторых участков железной дороги для транспортного сообщения с Украиной.

До этого министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о возможности совершения провокаций под «чужим флагом» для дестабилизации обстановки в стране. По словам Носатого, провокации могут задеть как одну, так и другую стороны — Кишинев и Тирасполь, — и стать причиной напряжения в этой зоне. Также Носатый заявлял, что некоторые молдаване присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Санду может потерпеть поражение на выборах в Молдавии.