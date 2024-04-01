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В МИД РФ заявили об истерике главы СБУ

Посол Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за требований России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что агрессивная речь главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) показывает серьезное восприятие Киевом требования Москвы в сфере антитеррора. Об этом сообщает ТАСС.

«[Малюк] забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошел отсчет времени», — сказал Мирошник.

По его словам, есть все основания считать террористами главу СБУ и ряд «других персонажей, которые возглавляют ряд украинских структур».

Дипломат отметил, что требования Москвы не означают перехода к переговорам, поскольку фронт и борьба с терроризмом — разные сферы.

26 марта Малюк неофициально признал причастность СБ Украины к покушениям на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. По словам руководителя СБУ, Киву устранили пулей калибра 9×19 мм, а на жизнь Татарского покусились, так как он якобы организовал бесчеловечное обращение с украинскими пленными.

31 марта МИД РФ заявил, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов.

В соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка.

Ранее в МИД РФ раскрыли детали передачи Киеву ноты по антитеррору.

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