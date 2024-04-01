В Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Москвы к отмененным выборам президента на Украине и к статусу Владимира Зеленского.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. 20 мая истекает срок полномочий Зеленского. Журналисты спросили Пескова, будет ли Москва после 20 мая считать Зеленского главой Украины.

«Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться с тем, чтобы заявить свою позицию», — сказал представитель Кремля.

31 марта на Украине должны были пройти очередные президентские выборы, однако голосование так и не состоялось. В руководящих кругах страны это решение связали с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой, а также действием военного положения. В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.