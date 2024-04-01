В Кремле прокомментировали рекомендацию Подносовой на пост главы Верховного суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, может ли женщина в перспективе стать главой РФ.

«У нас в Конституции записано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать рекомендацию высшей квалификационной коллегии судей назначить на должность председателя Верховного суда (ВС) Ирину Подносову. Пресс-секретарю задали вопрос, связано ли это с тем, что российский лидер Владимир Путин давно говорит, что на этажах высшей власти мало женщин.

«Я не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет. <...> А в данном случае высшая квалификационная комиссия просто реализовала свои полномочия», — сказал Песков.

До этого стало известно, что Подносову, которая возглавляет судебную коллегию по экономическим спорам ВС, рекомендовали на должность председателя Верховного суда. По данным РИА Новости, она единственная подала документы на эту должность.

В начале марта федеральный судья в отставке Сергей Пашин высказывал мнение, что должность председателя Верховного суда России, вероятнее всего, займет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Володин заявил, что женщины получили реальную власть только при Путине.