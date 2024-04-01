В Совете Федерации заявили, что Зеленский загнал себя в политическую ловушку

Президент Украины Владимир Зеленский попал в политическую ловушку: он либо проведет президентские выборы и проиграет их, либо после окончания срока своих полномочий станет незаконной фигурой. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Зеленский прекрасно понимает, что в случае проведения сейчас на Украине президентских выборов «он не набрал бы вообще ничего».

«Одно дело — запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело — дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей», — сказал Джабаров.

Джабаров высказал мнение, что после завершения срока полномочий Зеленского на президентском посту (это произойдет в конце мая. – Ред.) он станет «очень удобной фигурой для своих же спонсоров». Развивая мысль, сенатор пояснил, что Зеленский станет уязвимой фигурой, «его могут поменять, заставить провести выборы на других условиях, и он сразу потеряет всю власть».

Джабаров заявил, что, по его мнению, для нынешнего президента Украины наступает очень тяжелый период, «и ближайшие месяцы, мне кажется, подтвердят правоту моих слов».

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

31 марта Зеленского обвинили в узурпации власти из-за отмены выборов.

В тот же день эксперты оценили последствия отмены выборов на Украине.

Ранее Украине предрекли «дворцовый переворот» из-за отмены выборов президента.