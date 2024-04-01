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Россия направит Украине ноту по теракту в «Крокусе» в случае ее вины

Захарова: нота по теракту в «Крокусе» будет направлена Украине отдельно

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В уже направленной Россией ноте в адрес Украины относительно претензий по международным конвенциям о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма нет требований по теракту в «Крокус Сити Холле». Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии, если причастность украинской стороны к теракту будет доказана, заявила официальный представитель МИД РФ в эфире Первого канала.

Дипломат уточнила, что в отправленной ноте есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, ликвидации журналиста Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина.

«По мере появления новой информации о возможном участии... украинских спецслужб... и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии», — сказала Захарова.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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