Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью Die Presse, что президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой военных на Украину подразумевал обучение.

По словам Певкура, украинцы обучаются в Великобритании и в больших масштабах в Польше. В самой Эстонии уже прошли обучение уже 1 500 украинских военных.

«Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», — сказал глава Минобороны РФ.

Певкур подчеркнул, что слова Макрона об отправке военных на Украину «в основном относятся к сфере обучения».

До этого председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе заявила, что в вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным». Во время выступления она напомнила о словах Макрона о возможности отправить войска на Украину. По ее словам, «ничего не исключено, все остается возможным» в той позиции, которой придерживается и будет придерживаться Париж до окончания украинского конфликта.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.