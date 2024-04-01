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Сенаторы одобрили проект обращения к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы

В Совфеде одобрили обращение к ООН из-за попыток вмешательства в выборы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал верхней палате парламента РФ принять проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, принимавшего участие в заседании, члены комитета одобрили проект обращения и призвали палату принять документ.

Он отметил, что на пленарном заседании Совет палаты должен принять решение о рассмотрении проекта обращения. Предполагается, что сенаторы рассмотрят документ 3 апреля.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попыткой вмешательства слова генсека НАТО с критикой выборов президента России.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов.

Ранее Матвиенко заявила, что высказывания западных политиков о выборах оскорбляют граждан РФ.

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