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В Армении заявили, что Пашинян решил уйти в отставку

Armlur: Пашинян намерен уйти в отставку из-за требований Азербайджана

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уйти в отставку, чтобы разрядить ситуацию с Тавушем. Об этом сообщает армянский портал Armlur.

Он созвал срочное заседание партии, на котором обсуждалось требование Азербайджана в вопросе бывших анклавов.

Как пишет издание, требования Баку в отношении тавушских анклавов настолько усилилось, что Пашинян решил уйти в отставку, чтобы облегчить ситуацию.

По словам Пашина, такое решение будет спасением для него и его правительства.

По данным Armlur, премьер-министр решил провести 10 сентября досрочные парламентские выборы.

30 марта Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы. По его словам, армянская сторона не претендует на территории, которые находятся вне признанных миром границ государства, а также на села, о которых говорит Азербайджан.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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