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Премьер Израиля Нетаньяху пришел в себя после операции

Reuters: премьер Израиля Нетаньяху общается с семьей после операции

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей после проведенной ему хирургической операции. Об этом сообщаеn Reuters со ссылкой на заявление больницы.

В ночь на 1 апреля стало известно, что политику провели успешную операцию по удалению грыжи.

В больнице сообщили агентству, что рядом с Нетаньяху находятся его близкие.

СМИ также информировали, что операция должна была пройти под общим наркозом. На время хирургической процедуры за делами премьера следил министр юстиции Израиля Ярив Левин.

Это не первая операция Нетаньяху. В июле прошлого года ему установили кардиостимулятор в медицинском центре «Шиба» в Тель-Авиве. Тогда политик на следующий же день вернулся к работе, выписавшись из больницы.

Ранее Нетаньяху рассказал о ситуации с досрочными выборами в Израиле и заложниками.

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