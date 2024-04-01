Российский дипломат предупредил Европу о деградации из-за НАТО

Политика НАТО в отношении Российской Федерации может привести к деградации страны Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат назвал агрессивной политику Альянса в отношении России и подчеркнул, что она может максимально ухудшить военно-политическую обстановку в Европе.

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — сказал представитель РФ.

Также Гаврилов заявил, что сейчас состояние отношений Российской Федерации и НАТО хуже, чем это было во времена холодной войны в XX веке. Дипломат в том числе обратил внимание на то, что в стратегической концепции Североатлантического альянса, которая была утверждена на саммите в Мадриде в 2022 году, РФ объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.