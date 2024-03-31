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МИД Армении назвал США и Европу основными партнерами

Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и ЕС основными партнерами страны

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РИА «Новости»

Армения считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. Об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и ЕС являются основными партнерами. Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — заявил Мирзоян, отметив, что это нельзя назвать «поворотом» во внешней политике.

Также Мирзоян заявил, что Армения в настоящее время не планирует вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

30 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы.

До этого стало известно, что в ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир».

Ранее в МИД РФ предостерегли Армению от введения безвизового режима с ЕС.

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