Армения в настоящее время не планирует вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, слова которого передает Todo Noticias.

«Мы уже сотрудничаем с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косове, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сказал Мирзоян.

29 марта МИД РФ заявил, что введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку молодежи из республики, а также негативно отразится на ее безопасности.

В этот же день сенатор Андрей Климов, комментируя заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Ереван всегда шел по пути в ЕС, заявил, что разворачиваясь в сторону Европейского союза, Армения наступает на те же «грабли», что и Украина.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО.

Ранее Лавров упрекнул Армению в шельмовании России.