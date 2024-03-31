Зеленского обвинили в узурпации власти из-за отмены выборов

Президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы главы государства, тем самым узурпировав власть в стране. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Экс-парламентарий отметил, что фактически полномочия действующего украинского лидера заканчиваются 21 мая. Однако уже сейчас можно говорить об узурпации власти Зеленским, подчеркнул он.

«Я думаю, что внутри Украины сейчас активизируется политический процесс на фоне поражения, условно говоря, на линии фронта, чем ярче эти поражения будут, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского внутри самой Украины», — добавил бывший законодатель.

Однако, по мнению Килинкарова, вера украинских граждан в способность повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране в случае несогласия с Зеленским ошибочна. Все это время люди жили в иллюзии, сказал экс-депутат Рады.

«Вот сегодня 31 марта — возможности поменять президента у украинцев нет, потому что президент отменил выборы, ввел военное положение. Когда это все закончится, никто на самом деле не знает», — пояснил он.

Бывший парламентарий обратил внимание, что в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко также пытался узурпировать власть в стране. Однако ни к чему хорошему его действия не привели.

В конце Килинкаров не исключил, что в скором времени на территории государства начнутся волнения. «Триггером» для подобного развития событий может стать вопрос о легитимности действующего главы государства, резюмировал экс-законодатель.

Ранее Украине предрекли «дворцовый переворот» в связи с отменой президентских выборов.