В США призвали сбросить ядерную бомбу на Газу, а потом назвали это метафорой

США не должны поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу, заявил член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг. Подробно о ситуации написала газета Washington Post.

По данным издания, Уолберг в разговоре с одним из избирателей сказал, что США не должны выделять ни копейки на проекты, связанные с поставками гумпомощи в Газу. Вместо этого, считает конгрессмен, «все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой» (японские города, на которые США сбросили ядерные бомбы в 1945 году. — «Газета.Ru»).

Позднее офис Уолберга выпустил разъяснение слов политика: он якобы использовал сказанную фразу в метафорическом ключе для поддержки быстрой ликвидации Израилем палестинской группировки ХАМАС.

До этого сообщалось, что США представили Израилю план, подразумевающий изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов для снижения рисков для мирного населения. Он также включает в себя обеспечение безопасности границы сектора Газа с Египтом с помощью технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор.

Ранее в конгрессе США назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.