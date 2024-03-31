Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали сбросить ядерную бомбу на Газу, а потом назвали это метафорой

WP: член конгресса США Уолберг призвал атаковать сектор Газа ядерной бомбой

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

США не должны поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу, заявил член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг. Подробно о ситуации написала газета Washington Post.

По данным издания, Уолберг в разговоре с одним из избирателей сказал, что США не должны выделять ни копейки на проекты, связанные с поставками гумпомощи в Газу. Вместо этого, считает конгрессмен, «все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой» (японские города, на которые США сбросили ядерные бомбы в 1945 году. — «Газета.Ru»).

Позднее офис Уолберга выпустил разъяснение слов политика: он якобы использовал сказанную фразу в метафорическом ключе для поддержки быстрой ликвидации Израилем палестинской группировки ХАМАС.

До этого сообщалось, что США представили Израилю план, подразумевающий изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов для снижения рисков для мирного населения. Он также включает в себя обеспечение безопасности границы сектора Газа с Египтом с помощью технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор.

Ранее в конгрессе США назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами