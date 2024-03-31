Эксперты оценили последствия отмены выборов на Украине

Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что нельзя спрогнозировать, как на возможность переговоров Москвы и Киева повлияет отмена выборов на Украине. Об этом сообщает РБК.

По его мнению, чтобы выборы состоялись Киеву нужно отменить военное положение или поменять законы, для чего необходимо получить одобрение Конституционного суда. Бортник подчеркнул, что первый вариант маловероятен, ведь во время военного положения выборы носят низкий уровень легитимности.

Эксперт Carnegie Politika («Фонд Карнеги за международный мир» включен в реестр иноагентов в России) Константин Скоркин подчеркнул, что регулярная сменяемость руководства была сильной стороной украинской демократии, а ситуация с отменой выборов является «злой иронией».

До этого политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести формальные выборы главы государства, но решил этого не делать из-за возможного поражения.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали отмену президентских выборов.