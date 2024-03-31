Украине предрекли «дворцовый переворот» из-за отмены выборов президента

Отмена президентских выборов на Украине привела к тому, что в стране в разы выросла вероятность «дворцового переворота». Такое заявление сделал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, передает РИА Новости.

По мнению политолога, действующий украинский лидер Владимир Зеленский решил отказаться от проведения выборов 31 марта 2024 года из-за страха. Речь идет об опасениях главы государства не получить даже минимальное количество голосов.

«Чисто юридически закон о военном положении Украины, конечно, запрещает проведение любых политических акций, в том числе и выборов. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что изменения в этот закон уже давным-давно можно было внести, если бы Зеленский этого хотел», — пояснил эксперт.

Он добавил, что украинские граждане перестали доверять Зеленскому еще полтора года назад. При этом они требуют от лидера страны доказать свою легитимность, считает Шатров.

В то же время политолог обратил внимание на неуверенность Зеленского. Он не может последовать примеру РФ, где президентские выборы прошли даже в приграничных регионах.

Как сказал эксперт, глава государства хорошо понимает, что в случае проведения выборов он не получит даже минимальной поддержки со стороны населения. Общественность не согласна с политикой украинского лидера, и сейчас его поддерживают только некоторые из ближайших друзей и сторонников.

Более того, по словам Шатрова, решение Зеленского отменить выборы идет вразрез с мнением зарубежных партнеров Киева. Многие западные политики говорили, что хотели бы увидеть выборы президента на Украине.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») считает, что продлил свои полномочия. Но то отношение, которое сейчас сформировалась в обществе к этому (отмене выборов. — «Газета.Ru») дает возможность предположить, что вероятность «дворцового переворота» на Украине <...> возросла как никогда», — резюмировал политолог.

Ранее в Верховной раде Украины оценили отмену президентских выборов.