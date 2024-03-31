Прокуратура Перу ответила на обвинения в «незаконных» обысках в доме президента

Прокуратура Перу опровергла данные, согласно которым недавно прошедшие обыски в доме президента республики Дины Болуарте имели «неконституционный» характер. Об этом сообщается в официальном аккаунте надзорного органа на платформе X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что обыски в доме и резиденции главы государства прошли в ночь на 30 марта. При этом осмотр помещений был осуществлен в соответствии с распоряжением Верховного суда Перу, уточнили представители прокуратуры.

«Таким образом исключается, что наш обыск был незаконным, неконституционным и неправильным», — говорится в публикации.

30 марта портал RPP со ссылкой на перуанского премьер-министра Густаво Адрианзена сообщил, что в доме и резиденции президента страны прошли обыски. Причиной послужило дело о хранении политиком незадекларированной коллекции люксовых часов.

По информации журналистов, находившиеся в доме люди отказались пускать сотрудников правоохранительных органов. Стражам порядка пришлось использовать таран, чтобы попасть внутрь.

Однако самой Болуарте в доме не оказалось, вместо нее при обыске присутствовали адвокаты главы государства. Позже один из прокуроров Халви Колчадо заявил, что осмотр помещений будет проходить конфиденциально. Об изъятых вещах общественности сообщат отдельно.

Ранее осужденный экс-президент Перу Альберто Фухимори вышел на свободу.