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В Крыму назвали Одессу ключом к безопасности юга России

Глава парламента Крыма назвал контроль Одессы ключом к безопасности юга России

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новостиназвал освобождение и взятие под контроль Одессы ключом к обеспечению безопасности юга России.

«Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня — это ключ к стратегической безопасности для юга России», — сказал он.

Чиновник пояснил, что со стороны Одессы Вооруженные силы Украины посылают ракеты и дроны на Крым.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США не смогут помешать России забрать у Украины Одессу. Он уверен, что российские войска способны дойти до Одессы и Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить.

Ранее на Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе.

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