В Италии не видят приближения прямого конфликта с РФ

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero заявил, что не видит приближения прямого военного конфликта с Россией.
«Не думаю», — ответил он на вопрос о возможном приближении вооруженного конфликта с Россией.
Министр призвал быть более аккуратными с воинственными заявлениями.
«Скажем ясно: мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину», — добавил Таяни.
Также он сказал, что надеется на проведение мирной конференции по Украине в этом году.
Накануне глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал создавать больше трудностей для Москвы. Он отметил, что ВСУ нуждаются «практически во всем».
Кроме этого в Турции предрекли, что конфликт на Украине может перерасти в столкновение РФ и НАТО.
Ранее стало известно, как чиновники США отреагировали на слова Макрона отправить войска на Украину.